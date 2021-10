Alec Baldwin erschießt Kamerafrau bei Filmdreh

Die Dreharbeiten fanden auf der Bonanza Creek Ranch in Santa Fe (New Mexico) statt - nach dem tödlichen Schuss wurden die Arbeiten am frühen Nachmittag sofort eingestellt. Der Produktionssprecher erklärte gegenüber dem Magazin „Deadline“: „Heute ereignete sich am New Mexico-Set von ,Rust‘ ein Unfall, bei dem eine Requisitenpistole mit Platzpatronen fehlzündete.“