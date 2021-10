Apotheker vs. Ärzte: „Der Blick aufs Ganze fehlt“

„Berufsständisches Silo-Denken“

Wie so oft geht es bei dem Konflikt um Macht und vor allem wirtschaftliche Interessen: „Wir sehen nur die Spitze des Eisberges“, so Patientenanwalt Gerald Buchinger. Er sieht das Grundproblem im Gesundheitswesen in einem „berufsständischen Silo-Denken“. Soll heißen: „Pflege, Ärzte und Apotheker sehen nur ihr eigenes Feld, es fehlt der Blick aufs Ganze“, so Buchinger, „die Patienten wiederum sehen im Thema Gesundheit ein Gesamtbild.“ Doch genau auf ihrem Rücken werden die Konflikte ausgetragen.