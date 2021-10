Niemand kam bei der „Pillen-Panne“ zu Schaden

Arzneimittel sind eine sehr heikle Angelegenheit, EDV-Pannen sorgen hier für besondere Verunsicherung in der Bevölkerung. Können die Patienten überhaupt noch Vertrauen in das System haben?

Die beste Software kann die menschliche Kontrolle durch Apotheker und Ärzte nicht ersetzen. Bei dem technischen Fehler handelt es sich um einen Darstellungsfehler, der durch ein sofortiges Softwareupdate zur Gänze behoben wurde. Zusätzlich ist ein Sicherheitsmonitoring installiert worden, um das fehlerfreie Funktionieren des Systems zu garantieren. Unplausible Dosierungsangaben, die in der Software aufschienen, wurden in den Apotheken erkannt und mit den verschreibenden Ärzten abgeklärt, sodass sie nicht bis zu den Patienten durchdrangen. All das ist ein wichtiger Beleg für ein funktionierendes „Vier-Augen-Prinzip“.