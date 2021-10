„Pillen-Panne“: Lückenlose Aufklärung gefordert

Was war passiert?

Bei zumindest 33 Apotheken führte die Computer-Panne dazu, dass verschriebene Arzneimittel bei der Ausgabe falsch dosiert wurden. Das wäre im Falle eines Abführmittels möglicherweise unangenehm, bei Insulin oder Blutverdünnern aber durchaus lebensgefährlich. Nach letzten Infos sollen österreichweit 3000 Rezepte betroffen sein. „Die Apotheker stehen persönlich in Kontakt mit allen betroffenen Patienten sowie den verschreibenden Ärzten, um die Medikation auf Richtigkeit zu prüfen“, heißt es in einer Stellungnahme der Apothekerkammer. Sowohl ihre Mitglieder als auch die niedergelassenen Ärzte wurden schriftlich über den Fehler informiert.