Computer-Panne führte zu Lebensgefahr auf Rezept!

„Krone“: Wie funktioniert die E-Medikation, und wie konnte es zu dieser Panne kommen?

Dietmar Bayer: Der Arzt stellt das Rezept aus und speichert es in der E-Medikation, die Teil der ELGA ist. Diese Information gelangt an die Apotheke. Jede Apotheke hat eine Apotheken-Software. In einer Apotheken-Software kam es zu einer Umschreibung. Es wurden plötzliche falsche Dosierungen angegeben.