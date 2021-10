Bregenz bekommt neues Biomasse- Heizkraftwerk

Rund 1,3 Millionen Euro nimmt die Stadt Bregenz für den Bau des neuen Biomasse-Heizkraftwerks in die Hand. Die Anlage soll bereits im kommenden Frühjahr 2022 in Betrieb gehen. Im Werk werden in etwa 1,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugt werden. Die jährliche CO2-Einsparung liegt bei circa 460 Tonnen.