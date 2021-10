Bahnfahren - immer noch aktuell

Liebe Leserinnen, liebe Leser, haben Sie am Wochenende schon etwas vor? Sollte Ihnen der Sinn nach einem historischen Spaziergang stehen, sollten Sie der Empfehlung von „Krone“-Mitarbeiterin Rubina Bergauer folgen. Sie hat sich auf die Spuren von Kaiser Franz Josef begeben, der die Arlbergbahnstrecke am 20. September 1884 feierlich eröffnete. Die steinernen Stufen, die das Staatsoberhaupt damals erklommen hat, sind teilweise heute noch begehbar und als Franz-Josef-Stiege bekannt. Ebenfalls sehenswert ist natürlich das Wälditobel-Viadukt. Dass Bahnfahren und deren Ausbau mehr als 100 Jahre später brandaktuell ist, hätte sich damals vermutlich niemand gedacht. Die Klimaallianz, ein Zusammenschluss von 14 Klimaschutz-Organisationen, fordern derzeit einen rascheren Ausbau des Öffentlichen Verkehrs in Vorarlberg, um die Klimaziele zu erreichen. Eine weitere spannende Idee: Der Unterricht für Schüler der Oberstufen soll erst um 8.45 Uhr starten. Dadurch würde sich das allmorgendliche Gedränge in Bus und Bahn etwas entzerren. Weiteres hierzu und andere Themen finden Sie wie gewohnt in der heutigen Printausgabe der „Krone“ oder auch online. Einen ruhigen Wochenausklang und viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen