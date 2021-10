Häf’n-Flucht und Hilfe vom Papa fast folgenlos

Hausarrest im Gefängnis

Wenn sich also Sohn und Papa nicht verplaudern, bleibt dem Vater jede Art von Ungemach erspart. Der Sohn, der bekanntlich von einem Arbeitsfreigang im Juli nicht in die Justizanstalt Ried zurückgekehrt war, hat jetzt aber schon etwas Ärger am Hals. Zwar wird - falls er in seiner unerlaubten Zeit in Freiheit nichts strafrechtlich Relevantes angestellt hat - die Haftzeit nicht verlängert, doch es gibt disziplinäre Maßnahmen in der Anstalt.