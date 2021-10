Mit Drohne nach Häftling in Boxershorts gefahndet

Drohne mit Video- und Wärmebildkamera

Und klopften am Dienstag in Frankenmarkt an die Tür der Wohnung seines Vaters. Drinnen: der 21-jährige Sohn. Der wollte aber nicht mehr „heim“ ins Gefängnis, sondern nahm durchs Fenster Reißaus. Nur in roter Unterhose bekleidet. Vier Stunden lang konnte er sich in und um Frankenmarkt erfolgreich vor den Polizisten, die auch Luftunterstützung in Form einer Drohne mit Video- und Wärmebildkamera hatten, verstecken. Dann, als es am späten Nachmittag kühl und nass wurde, konnten sie ihn lokalisieren und fangen.