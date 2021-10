84 Prozent der Lehrer, 61% der AHS-Schüler geimpft

Bei den Schülern (ebenfalls Stand 30. September) ist die Impfquote in der AHS-Oberstufe mit 61 Prozent am höchsten, in den Mittelschulen sind nur 20 Prozent der Kinder voll immunisiert. Die Impfquote ist den Daten der Statistik Austria zufolge auch höher, je älter die Schüler sind: 18- und 19-Jährige sind zu 60 Prozent geimpft, Zwölfjährige zu 22 Prozent. Für jüngere Schüler gibt es noch keine Zulassung eines Impfstoffes. Sowohl bei Lehrern als auch Schülern ist die Impfquote im Osten am höchsten, in Salzburg und Oberösterreich am geringsten.