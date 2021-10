ÖVP-Replik an Kern: „SPÖ-Verhalten scheinheilig“

Seit Bekanntwerden der ÖVP-Inseratenaffäre melden sich laufend ehemalige Gegenspieler von ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu Wort, um die Geschehnisse aus ihrer Sicht einzuordnen. Am Dienstagabend war etwa Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern in der „ZiB 2“ zu Gast, der Kurz vorwarf, seine damalige Regierungszusammenarbeit mit Reinhold Mitterlehner „sabotiert und zerstört“ zu haben. Am Mittwoch meldete sich nun ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior, für den klar scheint, dass Kern seine Wahlniederlage 2017 „immer noch nicht verkraftet“ habe.