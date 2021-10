Kern: „Kurz hat sabotiert und zerstört“

Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Dienstagabend in der „ZiB 2“ seine Sicht der Dinge über die ÖVP-Inseratenaffäre und die Regierungskrise dargelegt. Für Kern sei es aufgrund der Chatnachrichten „erwiesen“, dass Kurz die damalige Regierungsarbeit in der großen Koalition zwischen ihm und Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) „sabotiert und zerstört“ habe (siehe Video oben). Zum aktuellen Gerücht, dass der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) als Spitzenkandidat der SPÖ in Nationalratswahlen gehen könnte, sagte Kern, dass die Sozialdemokraten „viele gute Kandidaten“ hätten. Kern ist aktuell als Berater Doskozils tätig.