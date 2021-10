In Landesregierung geht‘s nun „ums Eingemachte“

Einige neue Gesichter im ÖVP-Klub

22 Landtagsmandate kann die ÖVP besetzen, da werden auch einige neue Gesichter dabei sein. Voraussichtlich (der ÖVP-Vorstand tagt ja erst heute) sind das: Margit Angerlehner, Astrid Zehetmair (Landesliste), Günther Lengauer, Klaus Mühlbachler (Innviertel), Elisabeth Gneißl, Christian Mader (Hausruckviertel). Im Mühlviertel dürfte Johanna Miesenberger doch nicht zum Zuge kommen, weil die vier Mandate an vier bestehende Landtagsbgeordnete gehen; sie wird also im Bundesrat bleiben. LAbg. Ferdinand Tiefnig (Innviertel) dürfte in den Bundesrat zurückwechseln.