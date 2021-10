Todesfall nach Corona-Impfung: Druck auf Minister

Als Slowenien Mitte September die 3G-Regel in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens einführte, wurde beschlossen, dass man den Impfpass schon am Tag der Vollimmunisierung bekommt. Am schnellsten konnte man dieses Kriterium mit dem Janssen-Vakzin erfüllen, bei der nur eine Impfdosis reicht. Das führte zu einer steigenden Nachfrage nach dem Impfstoff, der in vielen anderen Ländern für jüngere Menschen gar nicht eingesetzt wurde.