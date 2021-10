Frauenthema bereitet Österreichern meiste Sorgen

Konflikte im öffentlichen Raum und in Schule, weniger im Job

Die Bewertung des Zusammenlebens mit verschiedenen Migrantengruppen ist im Vergleich zu früheren Umfragewellen stabil. Vorbehalte gibt es gegenüber Muslimen und Flüchtlingen. Positiver ist die Einstellung hingegen, wenn die Personen aus Ländern kommen, von denen die Menschen teils ein positives oder zumindest kein negatives Bild haben. Allerdings wird das Zusammenleben mit allen drei Gruppen mehrheitlich als (eher) schlecht wahrgenommen. Besonders schlecht lebt es sich gemeinsam im öffentlichen Raum, im Wohnviertel und in der Schule. Im Arbeitsumfeld und in Geschäften gebe es allerdings weniger Konflikte.