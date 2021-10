Aufwendige Bergung von Sattelschlepper in Ohlsdorf

Ein 24-Jähriger lenkte, das mit Reifenschnitzel voll beladene, Sattelkraftfahrzeug am Montag gegen 22.30 Uhr im Gemeindegebiet Ohlsdorf in Richtung eines Feldweges. Bereits nach einigen Metern rutschte der Sattelanhänger in einen parallel zum Feldweg verlaufenden wasserführenden Graben. Der Anhänger geriet in Schieflage und drohte umzustürzen. Der Lenker konnte den LKW aus eigener Kraft verlassen und die Einsatzkräfte alarmieren.