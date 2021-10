Die Schienen der Steyrtalbahn sind wieder gerade

Nun aber haben die Vereinsmitglieder der Steyrtalbahn in Rekordzeit die Schienen gerade gebogen. Am kommenden Nationalfeiertag wird der Zug wieder die gesamten 17 Kilometer in Angriff nehmen. Noch viel wichtiger ist, dass das Wintergeschäft auch auf Schiene ist. In der Zeit von Ende November bis Anfang Jänner erzielt die Steyrtalbahn die Hälfte des jährlichen Ticketumsatzes. Die neuen Schienen sind übrigens nur ein Provisorium. Im Frühjahr werden Experten das vom Hangrutsch gefährdete Areal erneut untersuchen und womöglich weitere notwendige Schritte veranlassen.