Hangrutschung gefährdet Betrieb der Steyrtalbahn

„Wegen einer Hangrutschung in Letten können unsere Züge nur im Abschnitt zwischen Aschach an der Steyr und Grünburg verkehren“ – wird auf der Internetseite der Steyrtalbahn hingewiesen. Schienen haben sich verbogen. Als Verursacher stehen Aufschüttungsarbeiten im Verdacht. Geologen prüfen, Lokalaugenschein am Mittwoch.