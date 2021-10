Ein delikates Kulturgut mit langer Geschichte

Bei den Germanen war es Brauch, den Lebkuchen in Form von Tieren zu gestalten und diese anstelle von Vieh zu opfern, zudem wurde der Lebkuchen bei Festmahlen anlässlich der Rauhnächte als Nachtisch gereicht. Im Mittelalter, zu Zeiten der Kreuzzüge, wurde der Lebkuchen zum Modegebäck, da die Verfügbarkeit exotischer Gewürze und die Etablierung von Handelsrouten die Bevorratung der am schwersten zu beschaffenden Zutaten ermöglichte. In schriftlicher Form taucht das Wort „Lebkuchen“ in fränkischer Handschrift 1409 zum ersten Mal auf. Ob der Begriff „Lebkuchen“ auf die Vorsilbe „Laib“ zurückgeht oder auf den „Labekuchen“, darüber sind sich die Historiker nicht einig. Auch „libum“, lateinisch für Fladen, ist möglich, zumal Latein die Klostersprache war.