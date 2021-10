Linhart: „Migration als Waffe gegen EU verwendet“

Iran-Atomabkommen könnte wieder Thema werden

Neben Weißrussland könnte auch das in Wien geschlossene Iran-Atomabkommen zum Thema der EU-Chefdiplomaten in Luxemburg werden. Die iranische Regierung will laut einem Abgeordneten am Donnerstag in Brüssel die Gespräche mit den fünf verbleibenden Nationen des Atomabkommens von 2015 wieder aufnehmen. Österreich stehe als Verhandlungsort bereit, sagte Linhart. „Ich glaube das ist ein Prozess und wir schauen, wo die Positionen sind. Aber wir gehen davon aus, dass es dann doch auch bald zu Verhandlungen kommt.“