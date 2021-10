Auto-Crash! Neuseeland trauert um Rugby-Star

„Wir sind zutiefst traurig über die Nachricht vom Tod von Sean Wainui. Sean wird für immer ein geschätztes Mitglied der Yarrows Taranaki Bulls sein“, teilte Wainuis Klub via Twitter mit. „Als wir die Nachricht bekamen, waren wir alle am Boden zerstört. Wir werden uns Zeit nehmen, das zu verdauen und darüber zu sprechen, wie wir ihm und seiner Familie am besten unseren Respekt erweisen können“, sagte Taranaki-Trainer Neil Barnes.