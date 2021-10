Höhere Gewalt

„Nein, bitte, nur das nicht.“ So, oder so ähnlich lautet meist die Reaktion, wenn ein politisches Gespräch dieser Tage unweigerlich beim Thema Neuwahlen angelangt ist. Die Österreicherinnen und Österreicher haben in den vergangenen Jahren tatsächlich oft ihre Stimme abgegeben. Nationalratswahlen 2017 und 2019, die Entscheidung der Bundespräsidentenwahl im Jahr 2016 musste wiederholt werden, es folgten eine Europawahl sowie zahlreiche Landtags- und Gemeinderatswahlen.