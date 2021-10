Rapids Wochen der Wahrheit: „Kann schnell gehen“

„Ich mache mir keine Sorgen, dass wir am Ende nicht in den Top 6 sein werden, dann werden die Karten neu gemischt.“ Didi Kühbauer spricht aus Überzeugung, vor allem aber will Rapids Trainer nicht tagtäglich über den Tabellenstand befragt werden. Derzeit Platz acht - ist allen in Hütteldorf bekannt. Heute beginnen in Klagenfurt die (englischen) Wochen der Wahrheit. Es folgen die Partien gegen Hartberg, LASK und Wolfsberg, dazwischen wartet der Europacup-Doppelpack gegen Dinamo Zagreb und die Cup-Pflicht gegen Amstetten. Mehr als nur richtungweisend ...