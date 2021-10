Ab 17 Uhr LIVE: Austria Klagenfurt gegen Rapid

Spieltaktische Weiterentwicklung sei in der Pause kaum möglich gewesen, meinte Kühbauer angesichts von sieben Rapidlern, die als Nationalspieler unterwegs waren. „Eigentlich war es genauso wie in den Wochen davor, das muss man ganz ehrlich sagen. Es würde mich freuen, wenn wir mal wieder Dinge machen könnten, aber andererseits kennen wir es jetzt seit drei Monaten so und es hilft eh nichts.“ Immerhin, so der Trainer, seien alle Teamspieler fit zurückgekommen.