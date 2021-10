Klagenfurt-Arena für Rapid nur im Cup ein Albtraum

Wenn heute in Velden die neun „Landesfürsten“ bei der ÖFB-Präsidiumssitzung auch über die Zukunft von Österreichs Teamchef diskutieren, wird Franco Foda (erst am Sonntag bei der Hauptversammlung dabei) nur wenige Kilometer entfernt im Wörthersee-Stadion auf der Tribüne sitzen. Die leerer als erhofft sein wird. Erst 6500 Tickets sind weg, obwohl der Aufsteiger daheim schon seit neun Spielen (saisonübergreifend) ungeschlagen ist. Und Rapid in Kärnten viele Fanklubs hat – aber Grün-Weiß zog schon mehr.