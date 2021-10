100 Euro Finderlohn für Laptop mit Masterarbeit

Sandra Mikic aus der Steiermark arbeitet gerade an ihrer Masterarbeit an der Universität Klagenfurt. Am Freitag hat sie den Laptop, und damit auch das Exposé ihrer Masterarbeit, auf dem Dach ihres Pkw vergessen. Sie fuhr am Minimundus-Parkplatz los, der Laptop ist seither wie vom Erdboden verschluckt. 100 Euro Finderlohn!