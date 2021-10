Zahl der Radunfälle steigt stark an

In Österreich, wo jeder Zweite bereits mit einem E-Bike unterwegs ist, hat sich die Gefahr besonders erhöht, und das Burgenland ist gleichermaßen davon betroffen: „Im europäischen Vergleich liegt Österreich in puncto Radsicherheit weit hinten: Radfahren ist hier doppelt so gefährlich wie in anderen europäischen Ländern, etwa Norwegen, den Niederlanden, Schweden, Dänemark, Deutschland und der Schweiz“, so Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.