Ab 15.30 Uhr LIVE: Leverkusen gegen Bayern München

5 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage, 16 Punkte: Titelverteidiger Bayern München und Gastgeber Bayer Leverkusen haben vor dem Spitzenduell der 8. Runde die gleiche Startbilanz in der deutschen Bundesliga vorzuweisen. Die Münchner wollen heute (15.30 Uhr) in der BayArena beweisen, dass das jüngste Heim-1:2 gegen Eintracht Frankfurt ein einmaliger Ausrutscher war. Die zweitplatzierte Werkself strotzt nach fünf Pflichtspielsiegen in Folge nur so vor Selbstvertrauen. Mit dem sportkrone.at-Ticker sind Sie hautnah mit dabei!