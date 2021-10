Unfall während Spritztour mit Auto des Bekannten

Während eines Streifendienstes in Villach nahmen Beamte der PI Neufellach am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in der Bruno-Kreisky-Straße mehrere verdächtige Personen wahr. „Bei der Kontrolle gab ein 21-jähriger Villacher an, dass er soeben einen Verkehrsunfall hatte und das verunfallte Fahrzeug im angrenzenden Waldstück am Dach liegend zum Stillstand kam“, erklärt ein Polizist. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung.