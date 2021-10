Zwei Brüder (15,17) klauten in Tiefgarage Moped

Ein 17-Jähriger und sein Bruder (15) wollten am Mittwoch in einer öffentlichen Tiefgarage in Spittal an der Drau ein fremdes Moped unbefugt in Betrieb nehmen. Nachdem dies scheiterte, machten sie sich über ein ebenfalls in der Garage abgestelltes Motorrad her, brachen die Sitzabdeckung auf und stahlen daraus ein Werkzeugkit.