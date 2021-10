Thomas Hopfner begrüßt Aufhebung der Immunität

Formaler Schritt notwendig

Hopfner, der sich neben anderen Kandidaten am Samstag der Wahl zum Parteivorsitzenden stellen wird, fürchtet den Immunitätsverlust aber nicht, sondern begrüßt diesen sogar: „Ich habe das größte Interesse daran, dass diese haltlosen Vorwürfe gegen mich restlos aufgeklärt werden. Und dafür braucht es eben den formalen Schritt der Immunitätsaufhebung“, erklärte er gestern auf „Krone“-Nachfrage. So schnell wie nur möglich solle dieser Schritt nun gesetzt werden, drängt der Sozialdemokrat. Nun liegt es am erweiterten Landtagspräsidium, dem Antrag stattzugeben. Hopfner rechnet damit, dass in der Landtagssitzung am 17. November entschieden werden wird.