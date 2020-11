Ungarn wehrt sich und wirft EU Rechtsbruch vor

Slowenien schreibt kritischen Brief an Brüssel

Die beiden „Blockierer“ bekommen nun von Slowenien Schützenhilfe. Der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa erklärte in einem Brief an EU-Ratspräsident Charles Michel, dass der Kompromiss zwischen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft und dem Europaparlament den Konsens der EU-Staats- und Regierungschefs vom Juli unterminiere. Das EU-Parlament hat beispielsweise durchgesetzt, dass Strafen zeitlich schneller verhängt werden können und dass schon dann gehandelt werden könnte, wenn wegen Brüchen der Rechtsstaatlichkeit ein Missbrauch von EU-Mitteln droht.