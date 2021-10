RB Salzburg als Gruppensieger ins CHL-Achtelfinale

Red Bull Salzburg hat das Duell um den Sieg in der Gruppe H der Champions Hockey League (CHL) für sich entschieden! Die Bullen gewannen am Dienstag in Bozen gegen HCB Südtirol mit 4:3 nach Verlängerung und gehen als Gruppensieger ins Achtelfinale, das am Freitag (12 Uhr) in Zürich ausgelost wird. Gespielt wird am 16./17. und 23./24. November.