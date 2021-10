Wenn die Qualifikation zu einer Qual wird

Für den Quali-Sieger ist das Durchatmen nur von kurzer Dauer. Motivation und Vorfreude sind riesig und doch quält einen wieder ein unliebsamer Gedanke im Hinterkopf: Wenn man aber am Renntag nicht abliefert, wird man beim nächsten Rennen nicht mehr am Start stehen. Der Cheftrainer will auch noch die letzten Prozent herauskitzeln: „Jetzt kannst du es uns zeigen.“ Diesem Druck heißt es erst einmal standzuhalten. Wer am besten damit umgeht, steht später als Sieger da. Survival of the fittest. Ich habe mir immer vor Augen gehalten, worum es mir beim Rennfahren geht, was ich daran so liebe: die Herausforderung. Je größer die Herausforderung, desto größer die Freude dabei. Challenge accepted. In diesem Sinne mein Rat an unsere Vorarlberger Athletinnen und Athleten: Accept the challenge and have fun!