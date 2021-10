Die Genossenschafter werden wohl zahlen müssen

Zur Kasse gebeten werden die Genossenschafter der Commerzialbank. Sie sollen - wie berichtet - eine Nachzahlung entsprechend ihres Genossenschaftsanteils leisten. Rund 300 Betroffene brachten dagegen einen Einspruch, eine so genannte Erinnerung, ein. Am Montag gab es die erste Tagsatzung am Landesgericht.