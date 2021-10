In brisanter Chat-Nachricht geht es um LH Stelzer

Ein einziges Mal kommt Oberösterreichs LH Thomas Stelzer in den vielen Chat-Nachrichten vor, die sich in den bisher durchgesickerten Aktenteilen der Korruptionsstaatsanwaltschaft finden lassen. Und zwar in einem elendslangen WhatsApp-Dialog vom 5. September 2017, in dem sich der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling bei seinem Kabinettschef und Generalsekretär Thomas Schmid beklagt, dass ihn ÖVP-Chef Sebastian Kurz als Minister ausbooten wolle. Am 15. Oktober 2017 war ja Kurz’ erste Nationalratswahl als neuer Boss, und Schelling war ein „Relikt“ aus der Ära von Reinhold Mitterlehner.