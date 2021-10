Topleistung! Bottas dringt in Zweistelligkeit vor

Bei einer seiner letzten Chancen in einem Mercedes hat Valtteri Bottas am Sonntag seine Siegeszahl in der Formel 1 in die Zweistelligkeit gehievt. Der Finne bezeichnete seinen Triumph beim Grand Prix der Türkei in Istanbul sogar als eines seiner besten Rennen, womöglich vollzieht er seinen Wechsel zu Alfa Romeo mit seinen nun zehn Siegen. Sechs Rennen sind 2021 noch zu fahren, der Zweikampf um den WM-Titel zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen prägt die WM immer mehr.