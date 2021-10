Hamilton postet nach GP - über mentale Gesundheit

Wer auf Hamiltons Insta-Account nach einem Statement das Rennen betreffend suchte, wurde enttäuscht. Lewis ging‘s viel tiefsinniger an. Anlässlich des „World Mental Health Days“ (am gestrigen 10. Oktober) will er auf die mentale Gesundheit aufmerksam machen. Er habe, schreibt er im Permanent-Posting, in seiner Story ein paar Quellen angeführt, an die sich Menschen mit mentalen und psychischen Problemen wenden können. Die Psyche sei ernst zu nehmen. Einer von vier Menschen würde in England jährlich mit mentalen Problemen kämpfen. Es sei keine Schande, sich professionelle Hilfe zu suchen. Man sei mit dem Problem nicht allein, so Hamilton.