„Angsthasen!“ Mercedes steht am Pranger

„Druck macht sich nun bemerkbar“

Wird Mercedes im WM-Finish nervös? „Der Druck, der in der engsten Formel-1-Weltmeisterschaft der letzten Jahre herrscht, macht sich nun bemerkbar“, so der „Guardian“. Sechs Zähler liegt Red-Bull-Star Max Verstappen nun vor Hamilton. Nächste Woche (24. Oktober) geht es in Austin in Übersee weiter.