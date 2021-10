Lungenleiden lassen Knochen brechen

Einerseits sind es die Erkrankungen selbst, die auf verschiedene Art und Weise in den Knochenstoffwechsel „eingreifen“ und zu einer Veränderung in seiner Mikroarchitektur führen können. In erster Linie ist das die krankheitstypische, generelle Entzündungssituation, die nicht nur die Atemwege, sondern den gesamten Körper betrifft. Dr. Funk: „Es handelt sich um ein sehr komplexes Zusammenspiel. Außerdem sind die Mechanismen auch nicht in allen Fällen bis ins letzte Detail geklärt. Vereinfacht: Die durch die Lungenerkrankung bedingte chronische Entzündung, die den gesamten Körper in Mitleidenschaft zieht, aber auch Hypoxämie (krankheitsbedingte Sauerstoffunterversorgung des Blutes) sowie Veränderungen im Stoffwechsel, können zu Problemen in der Struktur des Knochens führen. Zusätzlich spielt krankheitsbedingte Mangelernährung, wie z.B. bei cystischer Fibrose oder COPD, Vitamin-D-Mangel eine Rolle. Außerdem kommen Lebensstilfaktoren wie körperliche Inaktivität hinzu - wer nur schlecht Luft bekommt, bewegt sich nicht gerne. All das sind Risikofaktoren für Osteoporose und erhöhtes Knochenbruchrisiko.“