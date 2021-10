Doskozil vergleicht ÖVP-Taktik mit Putins Politik

Wähler hat das Sagen

In konkrete Gespräche war Doskozil nicht eingebunden. „Ich hätte eine Offensivstrategie für das Beste gehalten. Wir sind in einer Situation, in der es besser gewesen wäre, dem Wähler das Wort zu überlassen. Ich gehe davon aus, dass wir 2022 sowieso Wahlen haben werden“, merkte Doskozil an.