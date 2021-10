Ethiker: „Wer krank wird, muss behandelt werden“

Wie gehen Freiheit des Einzelnen und Vorsorge für alle zusammen?

Wir haben ein hohes Freiheitsbedürfnis und einen Staat, der das auch zulässt. Aber das funktioniert ja nur, weil wir alle auf einen starken Sozialstaat und optimale Gesundheitsversorgung bauen. Nur zu meinen, ich will von anderen nichts, so können die auch von mir nichts verlangen, ist Selbsttäuschung. So kann man auch nur in einer Wohlstandsgesellschaft leben – in einem weniger entwickelten Land ist man stärker voneinander abhängig. Solidarität ist ein handfestes Prinzip unseres Sozialstaates.