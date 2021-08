Geimpfte: Diese Wiener Bezirke hinken nach

Der Schulbeginn und die kalte Jahreszeit werden die Inzidenzen weiter in die Höhe treiben. Die Stadt ruft also vehement zum Impfen auf. Und mit der Taktik, mit den „Jaukerln“ zu den Menschen zu kommen, hatte sie sogar im 10. Bezirk Erfolg. Dieser liegt zwar nach wie vor auf dem letzten Platz, was die Zahl der Vollimmunisierten betrifft, konnte in dieser Woche mit sieben Prozent bei den Erststichen aber den höchsten Zuwachs in ganz Österreich verzeichnen.