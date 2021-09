Ab jetzt wird auch im Gemeindbau geimpft

In Wien wohnen rund 500.000 Menschen (ein Viertel!) in Gemeindebauten. Da liegt es nahe nach Impfaktionen im Supermarkt und am Boot die Vakzine ab sofort auch im Gmeindebau anzubieten. Der Auftakt erfolgt heute im Reumannhof in Margareten und in der Nähe des Wohnparks Alt-Erlaa in Liesing. Weitere Wohnbauten kommen in den nächsten Tagen noch dazu.