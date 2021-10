Impfungen ab jetzt in allen Wiener Schnupfenboxen

Bereits im April war es im Rahmen eines dreiwöchigen Pilotprojekts möglich, sich an fünf Wiener Standorten in einer Schnupfen-Checkbox impfen zu lassen. Diese Aktion gilt nun in allen 19 Wiener Schnupfen-Checkboxen, welche prinzipiell dafür gedacht sind, abzuklären, ob Personen mit Erkältungssymptomen sich mit Covid-19 angesteckt haben.