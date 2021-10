Auf einen Tratsch im Weinkeller

„Der Arlberg hat eine spezielle Gästeschicht und ein hohes Niveau punkto Hotellerie und Kulinarik mit entsprechender Weinbegleitung. Wenn man etwas lernen kann, dann dort.“ Und Willi lernte rasch: „Zu Beginn hatte ich wenig Ahnung von Weinen, aber nachdem ich mit meinem Chef Paul Pfefferkorn einen Sommelier-Wettbewerb besuchte, war mein Interesse geweckt“, erzählt der gute Geist des 5-Sterne-Hotels „Krone“ in Lech, dem er - außergewöhnlich in dieser Branche - 45 Jahre lang die Treue hielt. Schon längst gilt Willi als einer der profundesten Weinkenner weit über die Landesgrenzen hinaus - der Diplomsommelier war Herr von rund 1000 Qualitätsweinen in der „Krone“, ist Präsident des Vorarlberger Sommelier-Verbandes, bildet im WIFI den Weinkenner-Nachwuchs aus und verfasst regelmäßig Artikel rund um die begehrten Rebensäfte.