Drei Brücken über A9 werden spektakulär abgerissen

„Arbeiten im Zeitplan“

Die Zeit dafür ist knapp bemessen: Am Freitag um 22 Uhr ging es los, am Montag um 5 Uhr früh soll der Autobahnabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Die Arbeiten sind im Zeitplan“, hieß es Samstagmittag von den ÖBB, die für das Projekt zuständig sind. Zwei Brücken waren am frühen Nachmittag bereits gefallen, die dritte soll in den nächsten Stunden folgen.