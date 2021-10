Bürgermeister-Anwalt wurde bei Kammer angezeigt

Das Urteil gegen den inzwischen zurückgetretenen ÖVP-Bürgermeister lässt die Gemeinde Scharten nicht zur Ruhe kommen. Dabei ist das letzte Wort in der Causa noch lange nicht gesprochen. Jürgen Höckner meldete mit seinem Verteidiger Oliver Plöckinger Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung gegen die Strafe an. Der Oberste Gerichtshof in Wien muss daher als nächstes entscheiden.