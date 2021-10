Nachlass von Gretl Komposch bekommt Ehrenplatz

Das Erbe der Kärntnerliederschöpferin Gretl Komposch lebt weiter – durch das Singen in Chören und durch eine Ausstellung im Gemeindeamt. „Ich habe Bilder, Schallplatten und Noten meiner Mutti der Gemeinde gegeben“, erklärt Hedi Preissegger. Unter den Exponaten, die einen besonderen Platz in der Gemeindestube finden, befindet sich auch das Original des „Dreiländereck Liedes“. „Ich suche noch Material zusammen, damit die Ausstellung erweitert werden kann“, so Preissegger.