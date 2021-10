LH Schützenhöfer: „Kurz genießt mein Vertrauen“

Noch vor seiner persönlichen Wortmeldung hatte Schützenhöfer schon eine Erklärung der ÖVP-Landesparteiobleute unterzeichnet, in denen sie verkünden, voll hinter Sebastian Kurz zu stehen. Die steirische FPÖ kritisiert dieses Vorgehen scharf: „Diese auch vom steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer unterzeichnete Aussendung ist eine moralische Bankrotterklärung für die gesamte Volkspartei. Es ist schier unglaublich, mit welcher Verblendung man am türkisen Messias Sebastian Kurz festhält“, so FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann